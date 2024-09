Bleeping Computerは9月7日(米国時間)、「Sextortion scams now use your "cheating" spouse’s name as a lure」において、配偶者の浮気を伝えるセクストーション詐欺に注意を喚起した。同様の詐欺は以前から存在しているが、最近発生した事例について詳細と対策を伝えている。Sextortion scams now use your "cheating" spouse’s name as a lure○浮気を伝える詐欺が発覚約3週間前から開始されたとみられる今回のセクストーショ