セキュリティ企業のSekoiaは9月9日(現地時間)、「A glimpse into the Quad7 operators' next moves and associated botnets」において、TP-Linkのルータを標的にするボットネット「Quad7」がASUSのルータ、ZyxelのVPNアプライアンス、Ruckusの無線LANルータ、Axentraのメディアサーバを新たな標的に加えたと伝えた。A glimpse into the Quad7 operators' next moves and associated botnets○ボットネット「Quad7」の正体ボットネ