バンダイスピリッツは、『キン肉マン 完璧超人始祖編』より「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」(9,900円)を発売する。2025年1月発売予定。2025年1月発売予定「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」(9,900円)『キン肉マン 完璧超人始祖編』よりS.H.Figuartsに「キン肉マン」が完全新規造形により登場。『キン肉マン 完璧超人始祖編』の設定、劇中をイメージしたプロポーションで立体化されており、豊富なオプション