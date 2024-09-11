・ＮＹダウ４０７３６．９６（－９２．６３） 高値４０９１６．５０ 安値４０４１７．４８ ・Ｓ＆Ｐ５００５４９５．５２（＋２４．４７） ・ナスダック総合指数１７０２５．８８０（＋１４１．２７７） 出所：MINKABU PRESS