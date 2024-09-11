１０日、韓国国会で開かれた外交・統一・安保分野対政府質問で、与野党は親日論争および戒厳令宣言準備疑惑などを巡って正面対立した。野党「共に民主党」の鄭東泳（チョン・ドンヨン）議員は「尹錫悦（ユン・ソクヨル）政府で政治は失踪してその場は理念が満たした」とし「歴史不正とニューライト、反国家勢力がその場を満たした」と主張した。特に鄭議員は金泰孝（キム・テヒョ）国家安全保障室第１次長に対して「日本が公認した