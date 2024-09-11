１０日、韓国国会で開かれた外交・統一・安保分野対政府質問で、与野党は親日論争および戒厳令宣言準備疑惑などを巡って正面対立した。野党「共に民主党」の鄭東泳（チョン・ドンヨン）議員は「尹錫悦（ユン・ソクヨル）政府で政治は失踪してその場は理念が満たした」とし「歴史不正とニューライト、反国家勢力がその場を満たした」と主張した。特に鄭議員は金泰孝（キム・テヒョ）国家安全保障室第１次長に対して「日本が公認した
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. やす子マラソン巡り日テレ新疑惑
- 2. 藤森の結婚相手に疑惑…批判の声
- 3. 不調のヴィレヴァン 最大のミス
- 4. 「飲めるハンバーグ」で5人入院
- 5. アッコ番組終了報道に驚きの反応
- 6. ラブベリ展でほぼ全裸 批判殺到
- 7. 浅田舞がビキニ公開 辛辣意見も
- 8. 芳根京子 父親が介護トラブルか
- 9. ラブホに新婚の教師 相手に驚愕
- 10. 他人評してもクズ 成田氏に反響
- 1. 「飲めるハンバーグ」で5人入院
- 2. ラブベリ展でほぼ全裸 批判殺到
- 3. 伊東純也 女性2人に検審申し立て
- 4. 非常識 望月記者に同業者が呆れ
- 5. 性の対象か 電車の萌え絵が物議
- 6. 伊東純也の処分不服 申し立てへ
- 7. 女性死亡 牛の親子離す作業中か
- 8. 台風10号 予報大外れだったワケ
- 9. 小6男児に恋 22歳のLINEやり取り
- 10. 電車でわいせつか 元アナを逮捕
- 1. ラブホに新婚の教師 相手に驚愕
- 2. 雅子さまのストール 値段に驚き
- 3. 堀江氏指摘 レジ袋有料化の裏側
- 4. 泉房穂氏 兵庫県議会解散に異議
- 5. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 6. #斎藤知事がんばれに正気か?の声
- 7. 岸田首相に「死ね」削除は不必要
- 8. 兵庫知事、涙を流して続投に意欲
- 9. 斎藤氏辞職拒否で不信任案提出へ
- 10. 野田聖子氏 総裁選立候補を断念
- 1. 洞窟にお菓子...生態系に影響か
- 2. 「人も殺す鳥」英動物園で孵化
- 3. トルコ8歳女児死亡 親族21人逮捕
- 4. 台風11号に太極拳で挑み吹き飛ぶ
- 5. チリ132人死亡 英雄願望の放火か
- 6. トランプ氏 6000億円の資産消失
- 7. 英妃が化学療法終了「全快遠い」
- 8. 「危険すぎる」ヒョナの大胆衣装
- 9. カジノで大負け 36億円支払命令
- 10. 韓国消滅へ? 出産意欲低下の理由
- 1. 不調のヴィレヴァン 最大のミス
- 2. 推しが性犯罪者に ファンの悲痛
- 3. 置き配拡大 トラブル件数が増加
- 4. 古米が新米になる? 驚きの隠し味
- 5. ホンダ生産調整 異例の操業停止
- 6. 平均給与458万も老後生活厳しい
- 7. 兵庫県知事「ロジ」こだわる理由
- 8. 岸田首相に「死ね」削除は不必要
- 9. 資さん買収 すかいらーくの狙い
- 10. 高級米爆売れ...売り上げ12倍も
- 1. iPhone16 値段同じも買わない訳
- 2. 彼女と古めのラブホ 男性に地獄
- 3. 防げない海賊版 サブスクの課題
- 4. 楽天トラベルSALE 宿が半額も
- 5. このスペックで3,000円台はコスパ最強…
- 6. Anker iPhone16向けの機器を発表
- 7. Apple 新スマホ4機種を発表
- 8. 20代女性にモテる50代男性の特徴
- 9. Amazonでダイソンが最大32%オフ
- 10. 対象のKindle本 30%ポイント還元
- 1. どうなってるの 堀米の交友話題
- 2. 大谷を「MLBの女の子」発言波紋
- 3. 浅田舞がビキニ公開 辛辣意見も
- 4. 破産するスポーツ団体が続出か
- 5. 柔道・角田夏実の激変姿が話題に
- 6. 大谷&山本の挨拶 日本式に米称賛
- 7. 大谷が迫る「112年ぶりの偉業」
- 8. 負けたはずの琴櫻が勝利? 大炎上
- 9. 大谷の理解不能な「7-46-47」
- 10. 中1女子に性的暴行か 男は元教員
- 1. やす子マラソン巡り日テレ新疑惑
- 2. 藤森の結婚相手に疑惑…批判の声
- 3. アッコ番組終了報道に驚きの反応
- 4. 芳根京子 父親が介護トラブルか
- 5. 他人評してもクズ 成田氏に反響
- 6. 平野綾が離婚協議 文春でDV報道
- 7. 中丸雄一の遅刻癖 理由にSNS唖然
- 8. 体内にゴム53個「知らなかった」
- 9. 長谷川理恵 失礼な質問され絶縁
- 10. 森保Jに妨害工作「マジで低俗」
- 1. 40歳で双子を妊娠 耳を疑う発言
- 2. 一生の後悔…親友の電話拒否し涙
- 3. 酢飯でおむすび ファミマ返金へ
- 4. 「ママはお金稼ぐ人」義母にゾッ
- 5. 障害児と知って中絶 友人に怒り
- 6. 夫が2度目の浮気...仕返し方法
- 7. 知らぬと損 無印「ミニトング」
- 8. 肩こりが悪化 医者の忠告にゾッ
- 9. 「茅乃舎」おでん専門店が東京ミッドタ…
- 10. 心理テスト「嫌いな色はどれ?」