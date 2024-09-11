■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 6,688.0 | +36.0 | 6,650.0 | 分析中 ] (1684) ＷＴ商品総合 東証ETF [ 1,540.5 | +20.5 | 1,508.5 | 分析中 ] (1694) ＷＴニッケル 東証ETF [ 2,071.0 | -19.0 | 2,055.0 &#12