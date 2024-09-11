大谷はカブス戦に「1番・DH」で出場…今永と対戦【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地・カブス戦に「1番・指名打者」で出場する。両先発はドジャースが山本由伸投手でカブスが今永昇太投手。また、鈴木誠也外野手は日本人3人目の2年連続20号を目指す。大谷は前日9日（同10日）の同カードで4打数2安打1盗塁。3回2死の第2打席は四球で出塁し、6試