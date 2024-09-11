2024年9月11日（水）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】速度違反 【南薩方面】速度違反・一時不停止 【北薩方面】速度違反・歩行者妨害・携帯電話・シートベルト 【姶良方面】速度違反 【大隅方面】ー 【種子・屋久島方面】速度違反・一時不停止・携帯電話・シートベルト 【奄美方面】速度違反・一時不