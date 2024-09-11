埼玉・川口市のアパートで男性が首を切られて死亡し、住人の男が逮捕されました。大野晃央容疑者（61）は10日、川口市の同じアパートに住む男性（50〜60代）の首を包丁で切りつけ殺害しようとした疑いが持たれていて、その後、男性は死亡しました。大野容疑者は容疑を認め、自宅から包丁も見つかっていて、警察は殺人容疑に切り替え捜査しています。