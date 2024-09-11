「新馬戦」（１６日、中京）名前にたがわぬ豪華な純白の馬体が躍動する。月曜中京５Ｒ（牝・芝１６００メートル）で初陣を迎えるゴージャス（牝２歳、父ゴールドシップ、栗東・四位）。母サトノジャスミンから受け継いだ白毛の馬体が注目されるが、動きの質も高い。１週前追い切りでは富田（レースは浜中）がまたがり栗東ＣＷで３頭併せ。馬なりで６Ｆ８５秒５−３８秒６−１１秒６と素軽いフットワークと切れ味を見せ、同世