「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉７月の小倉で未勝利戦を勝ったワンモアスマイル（牡、藤岡）は武豊との新コンビで野路菊Ｓ（２１日・中京、芝２０００メートル）へ向かう。叔母に２２年フィリーズＲ勝ちのサブライムアンセムがいるダンツファントム（牡、父アドマイヤマーズ、四位）は２８日の中京５Ｒ（