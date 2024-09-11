「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆セントウルＳで重賞４勝目を挙げたトウシンマカオ（牡５歳、美浦・高柳瑞）は、引き続き菅原明とのコンビでスプリンターズＳ（２９日・中山、芝１２００メートル）に向かう。３着のモズメイメイ（牝４歳、栗東・音無）も国分恭でスプリンターズＳへ。８着のヨシノイー
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