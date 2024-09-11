ボロボロの状態の猫がまさかの状況で発見され、保護された動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は112万回を超え「お外の猫さん達は、危険が沢山！助けてもらって良かったね」「どうか元気に生きてくれー！！」「素敵な世界を沢山見れますように」といったコメントが集まっています。