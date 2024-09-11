民間人による初の船外活動をめざし、宇宙船「クルードラゴン」がアメリカ南部フロリダ州から打ち上げられました。イーロン・マスク氏が率いるスペースXは10日、実業家ら4人を乗せた宇宙船「クルードラゴン」をフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げました。今回の飛行は、人類が将来宇宙で生活するため、データ収集などを行う「ポラリス計画」と名付けられ、宇宙船はアポロ計画以降としては地球から最も遠い、高度1400キロ
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