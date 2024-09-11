【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、金融株が売られる中、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９２．６３ドル安の４万０７３６．９６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４１．２８ポイント高の１万７０２５．８８で引けた。純金利収入を巡る厳しい見通しを示した米金融大手ＪＰモルガン・チェースが５％超急落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き