※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.440％（WI：3.457％） 応札倍率2.66倍（前回：2.55倍） ＊マクレム・カナダ中銀総裁 ・経済や消費者物価指数（ＣＰＩ）が弱ければ、大幅利下げも有り得る。 ・８月の雇用統計はこれまでのパターンを継続。 ・雇用の回復を望む。 ・労働市場での更なる調整を予想。 ・政策は予め決められた道筋は