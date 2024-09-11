「阪神７−２ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）頼れる男が難敵を打ち砕いた。逆転アレンパに向けて勝負の甲子園７連戦の初戦。阪神は森下翔太外野手（２４）の勝ち越し１４号ソロなどでＤｅＮＡの先発・東を攻略し、大きな１勝を手にした。首位・巨人との２・５ゲーム差は変わらないが、２位・広島に０・５ゲーム差に接近。この勢いで勝ち進めば、奇跡は起こる。いや、必ず起こしてくれるに違いない。夜空に舞い上がった白球