NY株式10日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均40711.02（-118.57-0.29%） ナスダック16996.98（+112.38+0.67%） CME日経平均先物36115（大証終比：-35-0.10%） 欧州株式10日終値 英FT100 8205.98（-64.86-0.78%） 独DAX 18265.92（-177.64-0.96%） 仏CAC40 7407.55（-17.71-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.607（-0.062） 10年債3.642（-0.058） 30年債3.955（-