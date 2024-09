韓国発の6人組男性グループ、TWS(トゥアス)がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場し、「If I‘m S,Can You Be My N?」をボサノババージョンにアレンジして歌唱することが10日、分かった。11日午後10時に公開される。同曲は6月24日発売のセカンドミニアルバム「SUMMER BEAT!」のタイトル曲で、公式ミュージックビデオの再生回数が2100万回超の人気を誇る。TWSは「『THE FIRST TAKE』のために準備したパフォーマンスが『