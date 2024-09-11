NY株式10日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均40616.25（-213.34-0.52%） ナスダック16938.87（+54.27+0.32%） CME日経平均先物35850（大証終比：-300-0.84%） 欧州株式10日終値 英FT100 8205.98（-64.86-0.78%） 独DAX 18265.92（-177.64-0.96%） 仏CAC40 7407.55（-17.71-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.609（-0.060） 10年債3.663（-0.038） 30年債3.975（-