NY株式10日（NY時間12:14）（日本時間01:14） ダウ平均40425.49（-404.10-0.99%） ナスダック16816.61（-67.99-0.40%） CME日経平均先物35650（大証終比：-500-1.40%） 欧州株式10日GMT16:14 英FT100 8205.98（-64.86-0.78%） 独DAX 18265.92（-177.64-0.96%） 仏CAC40 7407.55（-17.71-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.604（-0.064） 10年債3.650（-0.051） 30年債3.96