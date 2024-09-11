NY株式10日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均40639.27（-190.32-0.47%） ナスダック16910.69（+26.09+0.15%） CME日経平均先物35925（大証終比：-225-0.63%） 欧州株式10日GMT15:02 英FT100 8207.32（-63.52-0.77%） 独DAX 18240.45（-203.11-1.10%） 仏CAC40 7395.83（-29.43-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.640（-0.029） 10年債3.672（-0.028） 30年債3.97