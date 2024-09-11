李強総理、ノルウェー首相と会談10日、ストーレ首相（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者/劉衛兵）【新華社北京9月10日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は10日午前、中国を公式訪問したノルウェーのストーレ首相と北京の人民大会堂で会談した。李強総理、ノルウェー首相と会談10日、ストーレ首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者/李響）