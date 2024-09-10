新しいスマートウォッチ「Apple Watch Series 10」が登場！価格は59,800円からAppleは9日（現地時間）、オンラインにて発表会「Apple Event - It's Glowtime.」を開催し、新たに同社のスマートウォッチ「Apple Watch」の新モデル「Apple Watch Series 10」を発表しています。日本を含む1次販売国・地域における発売日は2024年9月20日（金）で、発売に先立ってAppleの公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「A