壱番屋（愛知県一宮市）のカレーライス専門チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」が、“月見メニュー”となる「照りやき肉月見カレー」を9月13日から数量限定で販売します。同チェーンが“月見メニュー”を提供するのは、初めてです。「照りやき肉月見カレー」は、ニンニクのうまみやブラックペッパーが効いたタレで柔らかく煮込んだ豚肉と、とろ〜り半熟卵をトッピングした一品。肉の量が2倍となり、ボリューム満点の「ダブル」も