気象庁は１０日、マリアナ諸島付近で午後９時に台風１３号が発生したと発表した。今後発達しながら北西へ進み、１４日ごろに沖縄・奄美地方に接近する恐れがある。接近時は荒天が予想され、注意が必要。１３号は１０日午後９時、マリアナ諸島付近を時速１５キロで西北西へ進んだ。中心気圧は９９８ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。半径２２０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。