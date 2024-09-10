・経済や消費者物価指数（ＣＰＩ）が弱ければ、大幅利下げも有り得る。 ・８月の雇用統計はこれまでのパターンを継続。 ・雇用の回復を望む。 ・労働市場での更なる調整を予想。 ・政策は予め決められた道筋はない。 ・賃金上昇、住宅市場の反動で利下げペースが鈍化する可能性。