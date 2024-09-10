気象庁気象庁によると、10日午後9時の観測で、マリアナ諸島の熱帯低気圧が台風13号に変わった。週末にかけて沖縄に接近する可能性がある。台風13号は10日午後9時現在、マリアナ諸島付近を時速約15キロで西北西へ進んだ。中心気圧は998ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートル。