俳優の兵頭功海(26)＝福岡県出身＝が自身のXを更新。印象的な前髪の顔面ドアップショットを公開し話題を呼んでいる。「みんな毒恋みた?」と10日からNETFLIXで先行配信が始まったTBSドラマ「毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜」をアピールした兵頭は自撮りショットを投稿。楽屋らしき場所で撮影され、くるんと前髪がカールする可愛らしい1枚となっている。この投稿にファンからは「視線の色っぽさにドキッとした」「どんな人でも