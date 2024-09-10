【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比11銭円高ドル安の1ドル＝142円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1028〜38ドル、157円58〜68銭。米長期金利が低下傾向となったことに伴い日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きがやや優勢となった。