下着ブランド『HEAVEN Japan』は、｢自分を好きになる魔法｣がコンセプトのコルセットブランド『Enchanted Corset』と9月24日(火)から9月30日(月)まで西武渋谷店にてコラボPOPUP開催いたします。ランジェリーとしての美しさと毎日、着用する快適さをこだわったランジェリーコルセット。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 コラボポップアップストアを開催 会場となる西武渋谷店はJR渋谷駅から徒歩3分の百貨