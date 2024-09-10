ニューハーフタレントのカルーセル麻紀（81）が10日、TOKYO MX「バラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）にゲスト生出演。自身の死亡説に怒りを見せた。この日のゲストとして「カルーセル麻紀の怒りのお言葉」のコーナーで熱弁を振るった。自身の死亡説を例に出し「これはね、生きていることがね。11月で82（歳）になるんだけどね。でもさ、ネット見たら『カルーセル麻紀、死亡』ってさ、葬式の写真が出てさ」と怒りをあらわにした