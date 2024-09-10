ドル円一時１４２．７７レベル、本日の安値を更新＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤、ドル円は一時142.77レベルと本日の安値を更新している。米１０年債利回りが３．７０００％付近に低下したことに反応。 USD/JPY142.81