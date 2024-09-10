米１０年債利回りは３．７０４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（%） 米2年債 3.656（-0.013） 米10年債3.704（+0.004） 米30年債4.011（+0.011） ドイツ2.177（+0.009） 英国3.861（+0.005） カナダ2.937（+0.001） 豪州3.908（-0.046） 日本0.891（-0.003） ※米債以外は10年物