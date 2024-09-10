自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた「志帥（しすい）会」（二階派）の永井等・元会計責任者（７０）に対し、東京地裁は１０日、禁錮２年、執行猶予５年（求刑・禁錮２年）の有罪判決を言い渡した。向井香津子裁判長は「国民の政治不信につながる社会的な悪影響は多大だ」と述べた。一連の事件では、国会議員４人を含む計１１人が起訴（在宅、略式を含む）されたが、正式裁