アップルのウェアラブル製品（写真：アップル）日本時間9月10日午前2時より開催されたアップルの新製品発表イベント「It's Glowtime.（時が満ちる。）」では、iPhone 16シリーズおよびiPhone 16 Proシリーズが発表されたが、それとは別にスマートウォッチの新製品「Apple Watch Series 10」や、イヤホン製品の「AirPods 4」も発表された。Apple Watchが健康を見直すきっかけを作る「Apple Watch Series 10」は、「Apple Watch Ultr