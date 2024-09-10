自民党は10日、党総裁選の12日告示を前に、新聞・通信各社に対し「公平・公正な報道」を求める文書を党総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長名で送付した。各社の取材は規制しないとした上で、インタビューや取材記事、写真の内容や掲載面積に関し「必ず各候補者を平等・公平に扱うようお願いする」とした。