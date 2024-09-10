史上初の民間人による宇宙遊泳を目指し、アメリカの実業家らを乗せたスペースXの宇宙船が打ち上げられました。民間の宇宙飛行士4人を乗せたスペースXの宇宙船「クルードラゴン」は日本時間の10日午後7時23分、アメリカ・フロリダ州のケネディー宇宙センターから打ち上げられました。ISS（国際宇宙ステーション）よりも高い軌道に到達する予定で、高度約1400キロを目指すということです。滞在期間は5日ほどで、3日目に船外