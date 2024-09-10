俳優の小泉孝太郎（46）が10日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー小泉孝太郎&高嶋ちさ子が華麗なる一家をのぞき見!」（後7・00)に出演。以前は知らなかったという遠い親戚を明かし、共演者を驚かせた。華麗なる一家“プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する同番組。その中で同じくMCを務める高嶋ちさ子の高校時代の親友がVTRで登場。その親友は総理大臣の末裔という、“プラチナファミリ―”であることが