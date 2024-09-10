【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・小笠原慎之介―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―ＤｅＮＡ・ジャクソン（１８時・甲子園）◆広島・アドゥワ誠―巨人・グリフィン（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・バーヘイゲン―西武・隅田知一郎（１８時・エスコンＦ）◆楽天・滝中瞭太―ソフトバンク・大関友久（１８時・楽天モバイル）◆オリックス・田嶋大樹―ロッ