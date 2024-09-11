ワゴン車が突っ込んだ事故現場＝10日午後7時30分、東京都小金井市10日午後5時10分ごろ、東京都小金井市本町のJR武蔵小金井駅近くの歩道にワゴン車が突っ込んだ。警視庁小金井署によると、歩行者2人をはね、東京都大田区の古西由利さん（66）が死亡。60代の男性が足にけがをした。車を運転していた東京都小平市の会社員長谷川淳さん（63）は体調不良を訴え、病院に搬送された。意識がもうろうとしており、現場での聞き取りに「