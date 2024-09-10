巨人が１０日、広島との首位攻防戦第１Ｒ（マツダ）を６―１で制した。先発・菅野が５回５７球１安打無失点の快投。打線は「２番・三塁」で出場した坂本勇人が初回、コイ先発・森下から先制の６号ソロを放つなど菅野を援護。６回に３点、７回に２点を加えコイ投手陣を攻略した。菅野はリーグ単独トップの１４勝目をマークした。天王山の初戦を制し２ゲーム差とした阿部監督は「大きいホームランでした」と坂本の先制弾にうな