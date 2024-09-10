ＯＰＥＣ月報 ２０２４年世界石油需要増加見通しを日量２０３万バレルに下方修正（従来日量２１１万バレル） ２０２５年の世界石油需要増加見通しを日量１７４万バレルに下方修正（従来日量１７８万バレル） ２０２４年８月の原油生産量は日量平均２６５９万バレル、リビアの減少により前月比日量１９．７万バレル減少