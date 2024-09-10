俳優の菅田将暉が10日、都内で行われた映画『Cloud クラウド』（27日公開）ジャパンプレミアに登壇。今作の撮影を前に緊張し、災難が続いたことを明かした。【集合ショット】菅田将暉、窪田正孝ら豪華キャストが登場！今作は、“転売ヤー”の主人公・吉井良介（菅田）が、ネット社会に知らず知らずのうちにバラまいた憎悪によって生まれた “集団狂気”が、実体をもった匿名の集団へと姿を変え、吉井を標的とした“狩りゲーム