SATOH『Monkeys Release Tour』2024.08.3(sat)SHIBUYA WWW 熱帯夜に喘ぐ8月3日の夜、SHIBUYA WWWでSATOHを観た。TOY’S FACTORYからのメジャー第一弾リリース『Monkeys』のリリースライブだ。そういう意味では新人だが、数年前から東京アンダーグラウンドのライブパーティー「FLAG」を主宰する、新たなシーンの胎動を象徴する存在だ。一体どんなライブをするんだろう。先入観無し、初