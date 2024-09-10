（高雄中央社）南部・高雄市政府は10日、高雄メトロ（MRT）レッドライン後勁駅前に建設する複合施設の開発プロジェクトの契約に調印した。日本人建築家の隈研吾氏が設計を手がけ、2030年6月の完成を予定している。複合施設は地下5階、地上16階のA棟と地下5階、地上24階のB棟からなり、後勁駅に直結。この日の調印式に出席した高雄市の林欽栄（りんきんえい）副市長は自身のフェイスブックを更新し、低層階にはA棟に楠梓区役所や地