自民党派閥の裏金事件を受けて同党を離党した元安倍派座長の塩谷立・元総務会長（７４）＝衆院比例代表東海ブロック＝は１０日、浜松市で記者会見し、次期衆院選に出馬しない意向を表明した。「今期限りで議員生活を引退する。逆風を乗り越える環境にない」と語った。塩谷氏は裏金事件に関し「（政治資金パーティー収入の）還流はある程度認識していたが（収支報告書への）不記載は全く認識していなかった」と主張。岸田文雄首