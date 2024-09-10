神道や仏教など県内の宗教団体が加盟する群馬県宗教団体連合会の結成６０周年記念大会が、９日渋川市で開かれました。 群馬県宗教団体連合会は、神道や仏教などの宗教団体が加盟し、研修会や社会福祉活動などを行っています。１９６４年に発足しことしで結成６０周年を迎え、会員など約２３０人が出席し記念大会を開きました。 大会では、多菊國次郎副会長が「自然災害や疫病が多発する時代に６０周年を迎えました。節目の年に宗