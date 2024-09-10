osageが両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を9月25日配信リリースすることが決定した。本日9月10日よりNetflix にて先行して配信がスタートするTBSドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』エンディングテーマの「ジオメトリック」は、編曲に花井諒を迎えて制作された楽曲。この「ジオメトリック」は、9月18日より先行配信、9月14日)12:00〜18:00放送のFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」