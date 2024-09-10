「STREET FIGHTER 6 × アウトドアスパイス ほりにし 辛口」MSYが展開する、遊び心をプラスしたオフィシャルライセンスプロダクトGRAPHT「ASOBIシリーズ」から、カプコンとコラボレーションした「STREET FIGHTER 6」新作コレクションをリリースする。一般発売に先駆け、9月26日〜9月29日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2024」（略称：TGS2024）会場内「GRAPHT」ブース（物販コーナー）で先行販売する。またGRAPHT OFFI